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سيارات

تعرف على أسرع سيارة في العالم

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:32 م
بوجاتي شيرون اسرع
بوجاتي شيرون اسرع سيارات في العالم
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اشرف عطية
عندما بدأت فكرة السيارات في العالم كانت سرعتها لا تتجاوز المشي على الأقدام، ولكن تقديم مزيد من الموديلات خلق المنافسة وزادت سرعاتها في ظل تطويرها، وهو ما قاد في النهاية إلى التسابق في مجال سرعة السيارات بما تطور مع الوقت إلى ظهور رياضة السيارات وسباقاتها. 

وفي عام 1998 قدمت ماكلارين السيارة F1 بمحرك V12 وثلاثة مقاعد وحصلت السيارة على لقب أسرع سيارة في العالم مع رقم قياسي في جينيس ريكورد بوصولها الي 240 ميل في الساعة، ولكن بالنظر الي العام الجاري 2020 ينتظر أن تكون السيارات أسرع من ذلك بكثير مع اشتداد المنافسة للوصول الي سرعة 300 ميل في الساعة بين عدد من الشركات. 

وتعد بوجاتي شيرون هي أسرع سيارة في العالم حتي الان بوصول سرعتها إلى 304.77 ميل في الساعة. 
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