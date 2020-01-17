AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

وقف كل التطبيقات 2022.. جوجل ستصدم المستخدمين بهذا القرار

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:03 م
جوجل ستصدم مستخدميها
جوجل ستصدم مستخدميها بهذا القرار
Advertisements
ندى على
ذكرت مجلة PC أن شركة جوجل وضعت خطة زمنية لوقف الدعم تماما عن بعض تطبيقاتها.

وفي عام 2017 اختفت بعض تطبيقات جوجل من على Chrome Web Store ولكن ظلت جوجل تقدم الدعم لهذه التطبيقات، و قررت الشركة التخلص تدريجيا من هذه التطبيقات بحلول السنتين القادمتين.

وأعلنت جوجل عن خطتها الزمنية للتخلص من التطبيقات بحلول عام 2022، حيث بدءا من العام الحالى 2020 وتحديدا في شهر مارس القادم سيتوقف Chrome Web Store عن قبول أى تطبيقات جديدة من Chrome، وسيقوم المطورون فقط بتحديث تطبيقات Chrome حتى شهر يونيو 2022.

وفي شهر يونيو القادم سيتم إنهاء الدعم لتطبيقات Chrome الموجودة على نظام التشغيل Windows و Mac و Linux .

وستكون النهاية في شهر يونيو 2022 حيث ستقوم الشركة بإنهاء الدعم تماما لكل المستخدمين دون أى تحديثات.

وتعمل جوجل على تطوير عملية استخدام تطبيقاتها من خلال توسعة لـ Chrome ، حيث ستكون الملحقات الجديدة التى يتم العمل عليها بديلا جيدا للتطبيقات وعملية تشغيلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لانتهاكه خصوصية مستخدميه.. Instagram تطلب إيقاف هذا التطبيق.. تفاصيل

"جوجل" تعلن وقف الخدمة لأحد أهم تطبيقاتها Google Glass

تحذير من سرقة كلمة المرور.. جوجل تطرح خاصية جديدة لمتصفحها Chrome

تعرف على تطبيق مايكروسوفت الذى تخطى 500 مليون تحميل

لمقبرة جوجل.. هذه الخدمات ستختفي في 2020

لحماية خصوصية المستخدمين.. جوجل تضيف خاصية جديدة لخدمة الدفع الإلكتروني

ترشيحاتنا

بعد رحيل ماجدة الصباحي.. تعرف على حقيقة حجر ابنتها عليها

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

محافظ القاهرة: نقل المومياوات الملكية حدث عالمي تبثه 140 قناة فضائية

جون بولتون يظهر في قطر.. ماذا يدور في الخفاء؟

مرتضى منصور يقبل اعتذار مدرب فريق السلة بالزمالك

أخبار النادي الأهلي.. بادجي يفاجئ الجميع.. وهذا اللاعب جاهز للمقاولون العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة