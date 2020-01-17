وقف كل التطبيقات 2022.. جوجل ستصدم المستخدمين بهذا القرار

ذكرت مجلة PC أن شركة جوجل وضعت خطة زمنية لوقف الدعم تماما عن بعض تطبيقاتها.
وفي عام 2017 اختفت بعض تطبيقات جوجل من على Chrome Web Store ولكن ظلت جوجل تقدم الدعم لهذه التطبيقات، و قررت الشركة التخلص تدريجيا من هذه التطبيقات بحلول السنتين القادمتين.
وأعلنت جوجل عن خطتها الزمنية للتخلص من التطبيقات بحلول عام 2022، حيث بدءا من العام الحالى 2020 وتحديدا في شهر مارس القادم سيتوقف Chrome Web Store عن قبول أى تطبيقات جديدة من Chrome، وسيقوم المطورون فقط بتحديث تطبيقات Chrome حتى شهر يونيو 2022.
وفي شهر يونيو القادم سيتم إنهاء الدعم لتطبيقات Chrome الموجودة على نظام التشغيل Windows و Mac و Linux .
وستكون النهاية في شهر يونيو 2022 حيث ستقوم الشركة بإنهاء الدعم تماما لكل المستخدمين دون أى تحديثات.
وتعمل جوجل على تطوير عملية استخدام تطبيقاتها من خلال توسعة لـ Chrome ، حيث ستكون الملحقات الجديدة التى يتم العمل عليها بديلا جيدا للتطبيقات وعملية تشغيلها.
وفي عام 2017 اختفت بعض تطبيقات جوجل من على Chrome Web Store ولكن ظلت جوجل تقدم الدعم لهذه التطبيقات، و قررت الشركة التخلص تدريجيا من هذه التطبيقات بحلول السنتين القادمتين.
وأعلنت جوجل عن خطتها الزمنية للتخلص من التطبيقات بحلول عام 2022، حيث بدءا من العام الحالى 2020 وتحديدا في شهر مارس القادم سيتوقف Chrome Web Store عن قبول أى تطبيقات جديدة من Chrome، وسيقوم المطورون فقط بتحديث تطبيقات Chrome حتى شهر يونيو 2022.
وفي شهر يونيو القادم سيتم إنهاء الدعم لتطبيقات Chrome الموجودة على نظام التشغيل Windows و Mac و Linux .
وستكون النهاية في شهر يونيو 2022 حيث ستقوم الشركة بإنهاء الدعم تماما لكل المستخدمين دون أى تحديثات.
وتعمل جوجل على تطوير عملية استخدام تطبيقاتها من خلال توسعة لـ Chrome ، حيث ستكون الملحقات الجديدة التى يتم العمل عليها بديلا جيدا للتطبيقات وعملية تشغيلها.