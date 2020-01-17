شاهد.. تشييع جثمان نادية رفيق من كنيسة السريان

شيعت منذ قليل جنازة الفنانة نادية رفيق من كنيسة السريان بعد أن رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 85 عامًا.



كان أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ ٨٤ عامًا .



يذكر أن الفنانة نادية رفيق قدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة على مدار ٥٠ عامًا واشتهرت بدور الأم ومن أهم أعمالها مسلسل "أبو العلا البشري" .

