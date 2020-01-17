بعد توقف ٢٠ عاما.. منفذا جديدا لإصدارات هيئة الكتاب بمساكن عين شمس

افتتح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منفذ البيع الدائم لهيئة الكتاب بمنطقة مساكن عين شمس .





وعن افتتاح المنفذ الجديد، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على أنه يأتي امتدادا لسلسلة منافذ لهيئة الكتاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية إيمانا بأهمية القراءة فى تشكيل وبناء الشخصية بهدف التيسير على أبناء الوطن فى الحصول على المصدر الرئيسي للمعرفة، مشيرة إلى تواصل جهود اثراء البنية الثقافية ونشر التنوير لتحقيق محاور التنمية المستدامة الخاصة بتطوير الإنسان والمجتمع .





كما قررت إهداء مكتبة كاملة من إصدارات وزارة الثقافة لمجمع مدارس ام الابطال المجاور للمنفذ لجذب الأجيال الجديدة وتشجيعها على القراءة .



