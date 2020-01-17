قرية العمار بطوخ تشيع جثمان ضحايا حادث خط 12.. الأهالى: الطريق تحول لمصيدة للموت

شيع أهالي قرية العمار بمركز طوخ جثامين ضحايا حادث تصادم دراجتين ناريتين على خط 12 في دائرة مركز طوخ والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص شابين وطفلين وإصابة 2 آخرين.



سادت حالة من الحزن خلال الجنازة وسط مطالبات الأهالي بتطوير طريق خط 12 بنها القناطر والذي يعاني من الأزمات وسوء حالته وانعدام الإنارة والخدمات عليه مما حوله للمصيدة للموت والوصول للآخرة.



كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بوقوع حادث تصادم على طريق خط 12 عند قرية العبادلة التابعة للمركز.



انتقل المقدم أحمد سامي رئيس المباحث وتبين وقوع حادث تصادم على الطريق بين دراجتين ناريتين ما أسفر عن وفاة طفلين هما ملك حمادة 5 سنوات من قرية العمار وشقيقها "نادر" 10 سنوات ومحمود عماد ومحمود ياسر وياسمين علي 14 سنة وأصيب حمادة سيد 40 عاما وفاطمة علي وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث لمستشفى العمار، والمصابين إلى مستشفى الجامعة.