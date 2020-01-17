AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلوب ينفجر غضبا بسبب استدعاء حسام البدري لـ محمد صلاح رغم إصابته

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:18 م
كلوب
كلوب
Advertisements
محمد السعيد
عبر يورجن كلوب المدير الفني لفريق، عن استيائه الشديد بسبب استدعاء منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري لـ محمد صلاح، للانضمام إلي المعسكر الأخير رغم إصابته.

وكان منتخب مصر استدعى محمد صلاح في نوفمبر الماضي لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية رغم معاناته من إصابة في الكاحل، قبل أن يتم استبعاده بعد التأكد من إصابته.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد: "نحن في وضع صعب بسبب البطولات الأفريقية، لكم أن تتخيلوا أنه لو أصيب لاعب من اللاعبين الأفارقة، علينا أن نرسله إلى منتخب بلاده حتى يقيمون إصابته، هذا ما حدث مع صلاح وكيتا!".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، بعد غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الشياطين الحمر في المركز الخامس بـ 34 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة محمد صلاح تثير الشكوك.. هل يغيب عن مواجهتي مصر ضد كينيا وجزر القمر؟

محمد صلاح يعدل موعد وصوله للقاهرة وانضمامه للمنتخب الوطني

محمد صلاح يتحدى ليفربول من أجل عيون مصر.. والنادي يرسل فريقا خلفه

لعنة الإصابة .. منتخب مصر يفقد جهود محمد صلاح أمام كينيا وجزر القمر

بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يبدأ مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا

بعد استبعاده من منتخب مصر.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

لأول مرة.. أليو بادجي يظهر في النادي الأهلي بالجزيرة

علاج الضغط بدون أدوية.. عميد معهد القلب السابق يحذر من القاتل الصامت

شاهد.. بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش

مرور الجيزة: إغلاق شارع الهرم 10 ساعات على مدار يومين

الكويت ترفع حالة التأهب القصوى بسبب القوات الأمريكية

شاهد.. اختبار نموذج عربة قطار المجر ضمن صفقة تطوير السكة الحديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور

وزير الرياضة يؤازر منتخب السيدات أمام المغرب في التصفيات .. صور

حيلة ذكية.. ضعي فنجان قهوة في الثلاجة واكتشفي ما يحدث