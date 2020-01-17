كلوب ينفجر غضبا بسبب استدعاء حسام البدري لـ محمد صلاح رغم إصابته

عبر يورجن كلوب المدير الفني لفريق، عن استيائه الشديد بسبب استدعاء منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري لـ محمد صلاح، للانضمام إلي المعسكر الأخير رغم إصابته.



وكان منتخب مصر استدعى محمد صلاح في نوفمبر الماضي لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية رغم معاناته من إصابة في الكاحل، قبل أن يتم استبعاده بعد التأكد من إصابته.



وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد: "نحن في وضع صعب بسبب البطولات الأفريقية، لكم أن تتخيلوا أنه لو أصيب لاعب من اللاعبين الأفارقة، علينا أن نرسله إلى منتخب بلاده حتى يقيمون إصابته، هذا ما حدث مع صلاح وكيتا!".



ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، بعد غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الشياطين الحمر في المركز الخامس بـ 34 نقطة.