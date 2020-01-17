عقوبات أمريكية على قائد بالحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل

أعلن المبعوث الأمريكي لشئون إيران برايان هوك، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القائد بالحرس الثوري الإيراني حسن شهربور بسبب دوره في قمع المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني.



وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات للضغط على النظام الإيراني.



وتابع المبعوث الأمريكي أن العقوبات الأمريكية على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادي.



وقال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.



وأضاف التحالف في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "بينما لم يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم الإيراني على قاعدة الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج جراء الانفجار ولا يزالون قيد الملاحظة".



والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لم تقع إصابات أو إصابات طفيفة، سواء أكانت في صفوف القوات الأمريكية أم التحالف الدولي أم متعاقدين، وما إلى ذلك.