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اقتصاد

عاجل.. البورصة الأمريكية تسجل قمما قياسية بدعم من أرباح الشركات

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:50 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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محمد صبيح - وكالات
قفزت الأسهم الأمريكية لقمم قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الجمعة بدعم من أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي بعد الاتفاق مع الصين.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.12% ليصل إلى 29,333.87. وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.20% ليصل إلى 3,323.29 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.16% ليصل إلى 9,371.90 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة ألفابيت المملوكة لشركة جوجل بنسبة 1% لتواصل مكاسبها بعد أن أصبحت رابع شركة أمريكية تحقق قيمة سوقية أعلى من 1 تريليون دولار الخميس.

وهبط مؤشر داو جونز لشركات المواصلات بنسبة 0.5% بعد إيراد أرباح مخيبة للآمال من شركة جيه.بي. هنت لخدمات الممواصلات وشركة كانساس سيتي سثرن وشركة سي.اس.اكس كورب.
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