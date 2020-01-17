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تعليم

بعد أن أعلنت التعليم العالي تشغيلها غدا.. 7 معلومات عن البوابة الإلكترونية 365 صحة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:27 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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قســـم التعليـــم
أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية ٣٦٥ صحة للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من غد السبت.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 7 معلومات عن البوابة الإلكترونية 365 صحة:

* يمكن التسجيل والحجز على البوابة من خلال الرابط التالي: www.365seha.com.

* يعد تطبيق ٣٦٥ صحة 365 SEHAهو احد أوائل المنصات في مصر و علي مستوي العالم التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال ، حضانات , بنوك دم ).

* يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من اجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة و مرنة و متكاملة.

* تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

* يمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت و المجهود و يسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة.

* يوفر تطبيق ٣٦٥ صحة 365 SEHA للمريض في المرحلة الأولى : الاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة ، و الاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالحضانات ، الاستعلام عن توافر أكياس الدم.

* يقوم التطبيق بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.
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