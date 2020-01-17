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سامح شكري: نحرص على حماية مصالحنا المائية وتوفير ما يحتاجه المصريون

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:54 م
سامح شكري
سامح شكري
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عبد الخالق صلاح
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك اهتماما من قبل مصر والسودان؛ لتحقيق المصالح الإثيوبية، ونتوقع من الطرف الإثيوبي أن يكون أكثر تفاهما واهتماما بالمصالح المصرية والسودانية، وعلى استعداد للوفاء بها.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي» ويقدمه الإعلامي «عمرو أديب»، أن البنك الدولي والولايات المتحدة يرعيان هذه المرحلة في المفاوضات بخصوص سد النهضة، منوها إلى أن هذا لا يمنع أن يكون هناك تناول للقضايا محل المنازعات، أو إقامة لجنة لمتابعة المعلومات والنواحي الفنية لتنفيذ السد.

وأشار شكري، إلى أن هناك تفاهما حول التعريفات، في التواصل مع إثيوبيا، مؤكدا أنه يجب أن تصاغ بـ"لغة لا تقبل التأويل" تكون محل قبول للأطراف الثلاثة.

وأوضح شكري، أن الخلاف ليس مرتبطا بالمفاهيم، مع الجانب الإثيوبي، قائلا للشعب المصري: «مصر تحرص دائما على حماية مصالحها المائية، ووجود الماء الذي يفي باحتياجات شعبها.. والهدف من الاتفاق الثلاثي؛ أن يكون ذلك في إطار القانون».
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