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أخبار العالم

لموقفها من أزمة ليبيا.. قراصنة أتراك يخترقون مواقع حكومية يونانية

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:59 م
قراصنة أتراك يخترقون
قراصنة أتراك يخترقون مواقع حكومية يونانية
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رحيم يسري
ذكرت وسائل إعلام يونانية أن عددا من القراصنة الأتراك قاموا باختراق عدد من المواقع الحكومية اليونانية.

وبحسب صحيفة "ايكاثيمرني" فإن القراصنة الأتراك اخترقوا موقع وزارة الخارجية، جهاز الاستخبارات الوطني، البرلمان، بورصة أثينا، موضحة أن السلطات أغلقت المواقع لحمايتها.

وأوضحت أن منفذي الهجوم مجموعة من القراصنة الأتراك التي تطلق على نفسها اسم "أنكا نيفرلر"، حيث أعلنت عبر صفحتها على "فيسبوك" أنها أوقفت عمل تلك المواقع.

وأضافت المجموعة أن هذا الهجوم كان ردا على موقف أثينا والتهديدات اليونانية ضد تركيا، مشيرة إلى أنها اخترقت المواقع التي تصدر بيانات سيئة ضد تركيا.

وفي يونيو 2019، اخترقت المجموعة نفسها حساب انستجرام لنائب وزير الرياضة آنذاك جيورجوس فاسيليديس، وفقا للصحيفة.

يذكر أن تلك المواقع توقفت لفترة مؤقتة ثم عادت للعمل بشكل طبيعي.

يأتي ذلك في ظل رفض اليونان التحركات التركية في ليبيا واعتبارها اتفاق اردوغان وحكومة فايز السراج غير مشروع، كما التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في العاصمة اليونانية أثينا، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي لإجراء مباحثات حول آخر التطورات في ليبيا قبيل مؤتمر برلين.

كما أكد دندياس ان أثينا تتوقع من الدول الأوروبية رفض المذكرتين اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.
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