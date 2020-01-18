ابنى وأفضل صديق.. شيرين رضا مع كلبها

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة مع كلبها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام،



وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة: "سوف أراك في الجهة الأخرى بين النجوم، ابنى وأفضل صديق لى منذ 12 عاما".



وتنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد رأس السنة الذي يشارك في بطولته إياد نصار، احمد مالك.



يذكر أن الفنانة شيرين رضا شاركت في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وإياد نصار وتارا عماد وهند صبري والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.