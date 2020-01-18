احذر.. 7 أضرار لاستخدام أعواد الأسنان

يتعرض بعض الأشخاص أحيانا لتعلق شيء ما بين الأسنان أثناء تناول الطعام ، وللتخلص من هذه المشكلة يلجأ هؤلاء الأشخاص لاستخدام أعواد الأسنان ، ولكنها مضرة وتتسب فى هذه المشاكل:
١- تسبب تآكل الأسنان
2- مرض اللثة
3- وجود مسافات بين الأسنان :
عندما تستخدم أعواد الأسنان في نفس المكان بشكل مستمر ، فإنها تسبب ظهور مسافات وفراغات بين الأسنان ، مما يزيد من خطورة المشكلة لأنها تعطي فرصة أكبر لبقايا الطعام لتعلق فيها ، مما يؤدي لزيادة خطر تسوس الأسنان أيضا .
4- تدمر مينا الأسنان :
قد يميل بعض الأشخاص عند استخدام أعواد الأسنان المصنوعة من الخشب أو البلاستيك إلى مضغها أثناء التنظيف ، وهذه العادة في الحقيقة تدمر مينا الأسنان .
5- تدمر جذور الأسنان :
التنظيف المستمر للأسنان باستخدام الأعواد ، لا يؤثر على اللثة فقط ، بل قد يدفع اللثة إلى الدخل مسببا بعض الأضرار لجذور الأسنان ، وقد يصاب ذلك الشعور بالألم في بعض الحالات المتطورة .
6- تدمير القشور :
قد يستخدم بعض الأشخاص القشور الاصطناعية لحماية طبقة الأسنان ، ولكن تكرار التنظيف بأعواد الأسنان يقوم بتدميرها .
7- رائحة كريهة للنفس :
عندما تستخدم أعواد الأسنان لتنظيف بقايا الطعام المتراكمة داخل الفم منذ فترة طويلة ، فإنها تسبب رائحة كريهة للفم والنفس.
١- تسبب تآكل الأسنان
2- مرض اللثة
3- وجود مسافات بين الأسنان :
عندما تستخدم أعواد الأسنان في نفس المكان بشكل مستمر ، فإنها تسبب ظهور مسافات وفراغات بين الأسنان ، مما يزيد من خطورة المشكلة لأنها تعطي فرصة أكبر لبقايا الطعام لتعلق فيها ، مما يؤدي لزيادة خطر تسوس الأسنان أيضا .
4- تدمر مينا الأسنان :
قد يميل بعض الأشخاص عند استخدام أعواد الأسنان المصنوعة من الخشب أو البلاستيك إلى مضغها أثناء التنظيف ، وهذه العادة في الحقيقة تدمر مينا الأسنان .
5- تدمر جذور الأسنان :
التنظيف المستمر للأسنان باستخدام الأعواد ، لا يؤثر على اللثة فقط ، بل قد يدفع اللثة إلى الدخل مسببا بعض الأضرار لجذور الأسنان ، وقد يصاب ذلك الشعور بالألم في بعض الحالات المتطورة .
6- تدمير القشور :
قد يستخدم بعض الأشخاص القشور الاصطناعية لحماية طبقة الأسنان ، ولكن تكرار التنظيف بأعواد الأسنان يقوم بتدميرها .
7- رائحة كريهة للنفس :
عندما تستخدم أعواد الأسنان لتنظيف بقايا الطعام المتراكمة داخل الفم منذ فترة طويلة ، فإنها تسبب رائحة كريهة للفم والنفس.