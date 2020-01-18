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مرأة

احذر.. 7 أضرار لاستخدام أعواد الأسنان

السبت 18/يناير/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يتعرض بعض الأشخاص أحيانا لتعلق شيء ما بين الأسنان أثناء تناول الطعام ، وللتخلص من هذه المشكلة يلجأ هؤلاء الأشخاص لاستخدام أعواد الأسنان ، ولكنها مضرة وتتسب فى هذه المشاكل:

١- تسبب تآكل الأسنان

2- مرض اللثة

3- وجود مسافات بين الأسنان :
عندما تستخدم أعواد الأسنان في نفس المكان بشكل مستمر ، فإنها تسبب ظهور مسافات وفراغات بين الأسنان ، مما يزيد من خطورة المشكلة لأنها تعطي فرصة أكبر لبقايا الطعام لتعلق فيها ، مما يؤدي لزيادة خطر تسوس الأسنان أيضا .

4- تدمر مينا الأسنان :
قد يميل بعض الأشخاص عند استخدام أعواد الأسنان المصنوعة من الخشب أو البلاستيك إلى مضغها أثناء التنظيف ، وهذه العادة في الحقيقة تدمر مينا الأسنان .

5- تدمر جذور الأسنان :
التنظيف المستمر للأسنان باستخدام الأعواد ، لا يؤثر على اللثة فقط ، بل قد يدفع اللثة إلى الدخل مسببا بعض الأضرار لجذور الأسنان ، وقد يصاب ذلك الشعور بالألم في بعض الحالات المتطورة .

6- تدمير القشور :
قد يستخدم بعض الأشخاص القشور الاصطناعية لحماية طبقة الأسنان ، ولكن تكرار التنظيف بأعواد الأسنان يقوم بتدميرها .

7- رائحة كريهة للنفس :
عندما تستخدم أعواد الأسنان لتنظيف بقايا الطعام المتراكمة داخل الفم منذ فترة طويلة ، فإنها تسبب رائحة كريهة للفم والنفس.
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