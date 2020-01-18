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أخبار العالم

أنتِ نجمتي.. باراك أوباما يحتفل بعيد ميلاد زوجته

السبت 18/يناير/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
احتفل الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بعيد ميلاد زوجته ميشل أوباما الـ56 على طريقته الخاصة، من خلال نشر جلسة تصوير لهما على صفحته بتويتر وفيس بوك.

وكتب أوباما فى تغريدته معلقا على الصور "فى كل مشهد أنتِ نجمتى، عيد ميلاد سعيد".

واحتفلت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، أمس الجمعة، بعيد ميلادها الـ56، إذ إنها ولدت فى يناير 1964 بشيكاغو لعائلة ذات أصول إفريقية، ودرست القانون فور تخرجها بأحد مكاتب المحاماة، إذ كان هذا المكتب شاهدا على قصة الحب التى جمعتها بالشاب الأسمر باراك أوباما الذى أصبح الرئيس الـ44 للولايات المتحدة بعد ذلك.
أنتِ نجمتي.. باراك أوباما يحتفل بعيد ميلاد زوجته
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