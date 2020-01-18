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فن

نادية الجندى تعلن عن موعد عرض مسلسلها نساء من ذهب

السبت 18/يناير/2020 - 03:19 ص
نادية الجندى ونبيلة
نادية الجندى ونبيلة عبيد
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محمد بدران
شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نجمة الجماهير نادية الجندي، على متن طائرة مع الفنانة نبيلة عبيد، أثناء سفرهما إلى لبنان لبدء تصوير مسلسل "نساء من ذهب".

وعلقت على الصورة: "نبيلة عبيد نادية الجندي إن شاء على قنوات mbc في شهر رمضان".

المسلسل تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي، كان دورها في مسلسل "أسرار" إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتأليف أحمد صبحي، وعرض في 2015.
نادية الجندى تعلن عن موعد عرض مسلسلها نساء من ذهب
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