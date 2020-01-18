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أخبار العالم

أمريكا: ندعوا السلطات اللبنانية بحماية حق التظاهر

السبت 18/يناير/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تدعو السلطات اللبنانية إلى حماية حق التظاهر ، مشددًا على ضرورة ألا تلجأ السلطات إلى العنف مع المتظاهرين.

وأضاف المسئول في تصريحات لقناة "العربية": "على الزعماء اللبنانيين الالتزام بالإصلاحات الضرورية ويجب أن تكون للبنان حكومة ذات مصداقية".

وتابع: "يجب على أي حكومة لبنانية العمل لصالح كل اللبنانيين".

وتواصلت المظاهرات في لبنان، أمس الجمعة، احتجاجًا على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وتنديدا بسوء الوضع الاقتصادي في البلاد، وسط أنباء عن قرب تشكيل حكومة جديدة.

وفي وسط بيروت، أغلق عشرات المتظاهرين طريقًا حيويًا بالسيارات، وفي مناطق أخرى، أغلق متظاهرون طرقًا عدة بشكل مؤقت، ولا سيما في مدينة طرابس في شمال البلاد.

وأقفل محتجون تقاطع جسر الرينج وسط بيروت بشكل كامل بالمستوعبات والإطارات، بالتزامن مع قطع السير باتجاه منطقة الحمرا غرب العاصمة. كما تم قطع الطريق في الجيّة غرب بيروت، إضافة إلى إحراق شبان إطارات في منطقة الزوق شمال العاصمة.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة باتت تواجه رفضا في أوساط الحركة الاحتجاجية.

ومنذ تكليفه، لم يتمكن دياب من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين، وفق ما صرّح سابقًا، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها وعلى تقاسم الحصص في ما بينها. ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها "الاختصاصيين" في الحكومة.
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