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اقتصاد

كيلو البطاطس يسجل 4.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18-1-2020

السبت 18/يناير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المختلفة، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 18 – 1- 2020، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم بين جنيهين و5.6 جنيه، والبطاطس بين 3 و4.5 جنيه.

وسجل البصل بين 3 و6 جنيهات للكيلو، الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه، الفاصوليا بين 5 و8 جنيها، بتراجع 3 جنيهات، وتراوح الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات بزيادة جنيهين، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.

وفيما يتعلق أسعار الفاكهة، سجلت أسعار البرتقال بلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 1.5 و6 جنيهات، والجوافة بين 5 و9 جنيهات، وسجل الليمون البلدي بين 7 و11 جنيها.
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