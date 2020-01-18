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ثقافة

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان "هيكل معجزات"

السبت 18/يناير/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن دار الزيات للنشر والتوزبع، الطبعة الثانية لديوان شعر بعنوان "هيكل معجزات"، للشاعر محمد موافي، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته ال 51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

ومن أجواء الديوان:
"محتاج لفرحة م اللي كات بتدوم
وتفك عني من الزهق جدا
او إني اغني وصوتي مش مكتوم
على لحن يشبه كل شيء فيا
أو انسى إني ساعتها مش مسموم
بكلام مالوش تلاتين أهمية
ساعدوني لو تسمحوا."


تصحيح وتنسيق الديوان : الباشا عبدالباسط، وتصميم غلاف: محمود طارق.

ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بمجموعة كبيرة من العناوين الجديدة، وتنظم العديد من حفلات التوقيع على مدار أيام المعرض.
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