رئيس وزراء أوكرانيا يتراجع عن الاستقالة.. اعرف السبب

علق رئيس وزراء أوكرانيا، أليكسي جونتشاروك، على رفض رئيس الجمهورية، فلاديمير زيلينسكي، طلبه.



وكان جونتشاروك قدم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة، ولكن رئيس الجمهورية لم يقبل طلب هذه الاستقالة.



وأعلن جونتشاروك عبر موقع "فيسبوك"، تعقيبا على عدم قبول طلب استقالته: "إدراكا منا لمسئولياتنا يبدي فريقنا الاستعداد للعمل على تحقيق جميع المهام المطروحة".



ويرأس جونتشاروك الحكومة الأوكرانية منذ 29 أغسطس 2019، وقبل أيام كشفت تسريبات أن جونتشاروك قال خلال اجتماعه مع أعضاء حكومته في ديسمبر الماضي أن زيلينسكي (رئيس الجمهورية) يفهم العمليات الاقتصادية فهما مبسطا، واعترف إبان ذلك بأنه جونتشاروك لا يفهم شيئا في الاقتصاد.



وشغل جونتشاروك منصب نائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية قبل تعيينه رئيسا للوزراء.