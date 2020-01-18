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تعليم

بعد تسريب امتحانات الإعدادية بالمنوفية .. إقالة مدير عام إدارة تلا التعليمية

السبت 18/يناير/2020 - 04:10 م
امتحانات
امتحانات
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قســـم التعليـــم
قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة المتسببين في تسريب إمتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2020 للنيابة الإدارية للتحقيق وإعمال شئونها وتوقيع أقصي العقوبة ، وكذا إقالة مدير عام إدارة تلا التعليمية ورئيس لجنة توزيع الأسئلة بتلا.

وأفاد المحافظ بأنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات التى تتسبب فى إفساد العملية التعليمية ، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه على فعل هذه التجاوزات الغير مقبولة .

كان محافظ المنوفية قد كلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالإنتقال لمديرية التربية والتعليم للتحقق من المعلومات الواردة بشأن تسريب الإمتحانات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، حيث أفادت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بأن وكيل وزارة التربية والتعليم قد أحال المتسبب فى تسريب إمتحان اللغة الإنجليزية المنعقد بتاريخ اليوم للتحقيق وهم مدير عام إدارة تلا التعليمية ومسئول المطبعة السرية بالمديرية ومسئولى مراكز التوزيع بإدارات تلا ومنوف والباجور .

ومن جانبه طمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه سيتم تشديد الرقابة والإجراءات ووضع الضوابط التى تكفل عدم تسريب الإمتحانات ، مؤكدًا على رصد المخالفات أولًا بأول وتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين حفاظًا على مصالح أبنائه الطلاب.
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