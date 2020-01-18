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اقتصاد

جنيه ونصف متوسط زيادة أسعار الذهب اليوم

السبت 18/يناير/2020 - 05:30 م
محمد يحيى
شهدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أول أيام الأسبوع المحددة اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا بمتوسط قدره جنيه ونصف مقارنة بما كانت عليه يوم الخميس الماضي .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا؛ ارتفاعا لـ 693.9 جنيه اليوم بعد أن كان 692.05جنيه الخميس الماضي بفارق 1.85 جنيه.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة نحو 793 جنيه مقابل 790.8 جنيه الخميس الماضي بزيادة بلغت 2.2 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 594.75 جنيه اليوم مقابل 593.2 جنيه يوم الخميس الماضي بزيادة بلغت 1.55 جنيه .

وحقق الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 462.6 جنيه اليوم مقابل 461.4 جنيه في الخميس الماضي بزيادة بلغت1.2 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب 5551 جنيه و أوقية الذهب بـ 24.7 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 792.974 ألف جنيه.
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