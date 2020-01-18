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فن

موعد ومكان عزاء والدة حسام داغر

السبت 18/يناير/2020 - 05:24 م
حسام داغر
حسام داغر
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أحمد إبراهيم
قرر الفنان حسام داغر تلقى عزاء والدته التى وافتها المنية صباح اليوم وذلك بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد غدا الأحد.

كانت انتهى منذ قليل تشييع جثمان والدة الفنان حسام داغر التى وافتها المنية صباح اليوم وتم تشييع الجثمان من المجمع الاسلامى.

حضر الجنازة عدد من الفنانين منهم؛ محمد أسامة، نجم مسرح مصر، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، وحمزة العيلي ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم.

وعانى حسام داغر خلال الأيام الماضية على خلفية مرض والدته.
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