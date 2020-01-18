السيسي يوجه رسالة للقوات المسلحة: لمسنا فخر الشعب وهو يتابع الأداء الراقي في «قادر ۲۰۲۰»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة.





جاء نصر الرسالة كالآتي: «بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، اتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة».





وتابع الرئيس السيسى: « وإذ يشرفني أن أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من أداء راق خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة ، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم، فإنني أطالبكم ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولًا الي اقصي درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم».





وأضاف: «ولقد لمسنا جميعًا حجم الفخر والتقدير الذي أبداه الشعب المصري العظيم، وهو يتابع الأداء الراقي لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة "قادر ۲۰۲۰" التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا».



