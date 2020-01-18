بحبك.. رانيا ملاح تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها ... شاهد

نشرت الفنانة رانيا ملاح صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



وعلقت رانيا ملاح على الصور قائلة " الجمال الذي تراه بي ماهو الا انعكاس لجمالك أنت ♥️for my beautiful followers love u all ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️😘😘😘 ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



قمر - مشاء الله - بحبك



يُذكر أن احدث أعمال الفنانة رانيا ملاح، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، من بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".



ويعرض حاليا للفنانة رانيا ملاح، مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.