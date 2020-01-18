قائد في الجيش الليبي يؤكد صحة فيديو نقل مرتزقة بطائرة إلى ليبيا ويفجر مفاجأة

أكد العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، صحة الفيديو المتداول بشأن شحن المئات من المرتزقة السوريين عبر طائرة تابعة للملشيات في اللبية تمهيدًا إلى نقلهم نحو طرابلس بعد إرسالهم من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمواجهة الجيش الليبي.



وأوضح العميد خالد المحجوب أنه بعد رصد الطائرة المحملة بالمليشيات المرتزقة، بأن الجيش مستعد مقاتلهم سواء كانوا مرتزقة او جنود اتراك، لافتا إلى أن الجيش لن يترك البلاد مترعًا لهولاء الارهابيين والمرتزقة المرسلين من قبل أردوغان.



وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إلى أن هناك العديد من القتلى والجرحى بصفوف المليشيات الارهابية الذي أرسل بعضهم إلى تركيا لتلقى العلاج، موضحا أن تلك المليشيات تتواصل في إطلاق النار والجيش الليبي يرد عليهم بقوة ويوجد بصفوف تلك المليشيات خسائر كبرى.