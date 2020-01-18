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توك شو

منجي الرحوي: أردوغان استدعى الغنوشي سرا لتوريط تونس في حرب ليبيا .. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 10:36 م
الغنوش واردوغان
الغنوش واردوغان
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حمزة شعيب
قال النائب التونسي، منجي الرحوي، إن الديكتاتور رجب طيب أردوغان قام باستدعاء راشد الغنوشي سرا لتوريط تونس في الحرب الدائرة في ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج«على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك مساءلة داخل البرلمان التونسي لبحث زيارة راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإخواني إلى تركيا سرا، مؤكدا أن ولاءه إلى تركيا أكبر من تونس وولاءه للنهضة الإخوانية قبل الوطن.

وكشف النائب التونسي، منجي الرحوي، أن زيارة الغنوشي التي قام بها إلى تركيا سرا أدعى أنها كانت بصفة شخصية، متابعا أن الغنوشي كان يجب أن يستقيل من البرلمان قبل أن يذهب إلى تركيا حتى لا يتم الخلط بين صفته الشخصية وبين صفته كرئيس للبرلمان التونسي.

وأوضح النائب التوسي أن إجراء مساءلة عن فحوى مقابلة الغنوشي أردوغان ضرورية كاشفا أنه من المعلوم في تونس قيام حزب النهضة الإخواني بتسفير العديد من الشباب إلى سوريا وانضموا إلى داعش.

وأشار النائب التونسي، منجي الرحوي إلى أن الديكتاتور أردوغان يدق طبول الحرب في المنطقة وجدول أعماله قائم على الحرب وليس السلم، وقام بنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.
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