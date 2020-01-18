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أخبار العالم

القوات الخاصة للجيش اللبناني تنتشر في وسط بيروت

السبت 18/يناير/2020 - 10:15 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أحمد محرم
ذكرت قناة الحدث أن قوة كبيرة من فوج المغاوير (القوات الخاصة) بالجيش اللبناني انتشرت وسط العاصمة بيروت، على خلفية احتجاجات واشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن.

وأطلقت القوى الأمنية في لبنان خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين في ساحة النجمة وسط بيروت بعد أن عمدوا إلى رميها بالحجارة والمفرقعات النارية.

ونشرت قوى الامن تغريدة على تويتر جاء فيها "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظًا على سلامتهم".

ونشرت وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو وصورا تبين إطلاق قوى الأمن خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين.

وذكرت "شبكة "ام تي في" أن قوات الأمن بدأت في إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المحتجين.
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