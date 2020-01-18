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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك

السبت 18/يناير/2020 - 11:24 م
الفنانة صبا مبارك
الفنانة صبا مبارك
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رضوى حسام
تصدرت الفنانة الأردنية صبا مبارك تريند مؤشر البحث جوجل بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها وهي تلقي التحية على تيم الحسن بشكل كوميدي أثار الضحك لدى البعض.

وبسبب هذا الفيديو الذي لم تتعد مدته الثواني، تصدرت صبا التريند خلال الساعات الماضية

وتعد صبا مبارك من أكثر الفنانات اللاتي يحرصن على الظهور بمظهر جيد واتباع احدث صيحات الموض

ويعد أهم ما يميز صبا مبارك هو اعتمادها على تغير قصات شعرها بشكل مستمر على الرغم من انها تفضل تركه منسدلًا على كتفيها أغلب الوقت.

ورغم انها اعتمدت على الشهر الطويل والكيرلي في بداية ظهورها إلا أنها بدأت في تغير هذا بقصات وتسريحات شعر مختلفة تتناسب مع ملامحها العربية الأصيلة وتبرز جمالها.

إليكِم أبرز قصات شعر صبا مبارك ..
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد تطور قصات شعر صبا مبارك
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