اخبار الحوادث.. وفاة عروسين استنشقا الغاز.. شاب يشنق نفسه.. بائع يذبح شقيقه لإقامته علاقة محرمة مع زوجته

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
*لسوء الطقس .. إصابة سيدة انهارت بها شرفة عقار في الإسكندرية
تسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية اليوم في انهيار شرفة شقة بالطابق الرابع علوي بعقار بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، مما أدى لإصابة سيدة تصادف وقوفها بالشرفة.
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*وفاة عروسين خنقا استنشقا الغاز ببني سويف
توفي عروسان ، اليوم السبت، خنقًا بالغاز داخل شقتهما، بقرية "نزلة المشارقة" التابعة لمركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، بعد 36 ساعة من زفافهما مساء يوم الخميس الماضي، وأنتقل مفتش الصحة لمعاينة جثتي العروسين، وصّرحت النيابة العامة بدفنهما.
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*تسمم فلاح استنشق مبيدا حشريا بـ كفر الشيخ
أصيب فلاح مقيم بمركز مطوبس بكفر الشيخ، بتسمم إثر استنشاقه مبيدا حشريا، وتم تحويله إلى مركز السموم بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.
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*كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب
شهدت قرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط حادثا مأساويا، إذ دفعت ربة منزل وجنينها حياتهما ثمنا بعدما حاولت منع القاتل من سرقة منقولات ابنتها لخلافات سابقة بينهما.
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*شاب يشنق نفسه بإيشارب لمروره باكتئاب في شبين القناطر
تخلص شاب من حياته للابد وقام بالانتحار شنقا داخل شرفة منزله بمساكن السلخانة بشبين القناطر وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.
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*أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة
لم يعلم محمد، نجار مسلح، أن علاقته غير الشرعية بزوجة شقيقه رجب البائع المتجول سوف تنكشف يوما من الأيام، ولم يعلم أن هذه العلاقة الآثمة سوف تنهى حياته إلى الآخرة.
*لسوء الطقس .. إصابة سيدة انهارت بها شرفة عقار في الإسكندرية
تسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية اليوم في انهيار شرفة شقة بالطابق الرابع علوي بعقار بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، مما أدى لإصابة سيدة تصادف وقوفها بالشرفة.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*وفاة عروسين خنقا استنشقا الغاز ببني سويف
توفي عروسان ، اليوم السبت، خنقًا بالغاز داخل شقتهما، بقرية "نزلة المشارقة" التابعة لمركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، بعد 36 ساعة من زفافهما مساء يوم الخميس الماضي، وأنتقل مفتش الصحة لمعاينة جثتي العروسين، وصّرحت النيابة العامة بدفنهما.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*تسمم فلاح استنشق مبيدا حشريا بـ كفر الشيخ
أصيب فلاح مقيم بمركز مطوبس بكفر الشيخ، بتسمم إثر استنشاقه مبيدا حشريا، وتم تحويله إلى مركز السموم بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب
شهدت قرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط حادثا مأساويا، إذ دفعت ربة منزل وجنينها حياتهما ثمنا بعدما حاولت منع القاتل من سرقة منقولات ابنتها لخلافات سابقة بينهما.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*شاب يشنق نفسه بإيشارب لمروره باكتئاب في شبين القناطر
تخلص شاب من حياته للابد وقام بالانتحار شنقا داخل شرفة منزله بمساكن السلخانة بشبين القناطر وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة
لم يعلم محمد، نجار مسلح، أن علاقته غير الشرعية بزوجة شقيقه رجب البائع المتجول سوف تنكشف يوما من الأيام، ولم يعلم أن هذه العلاقة الآثمة سوف تنهى حياته إلى الآخرة.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*عمر يشنق نفسه لتعثره فى الدراسة.. والأم تُفاجأ بالكارثة أثناء إطعام الدواجن
كانت عقارب الساعة تشير الى السابعة صباحا، وذهبت الأم كعادتها يوميا لإيقاظ نجلها بعد ان اعدت له الإفطار، حتى يذهب الى امتحانه بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببنها.
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*علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط
بدأت بعلاقة حرام وانتهت بقتل والد البنت، هنا في قرية الضهرة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط وبين أبناء العائلة الواحدة قتل شخص ابن عمه بعد علاقة محرمة نشأت بين ابنائهما.
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*جرعة هيروين زيادة.. العثور على جثة فتاة مجهولة بالرويسات
عثر أهالى قرية الرويسات التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم، على جثة مجهولة الهوية لفتاة ومن المرجح ان تكون الوفاة بسبب تناولها جرعة زائدة لمخدر الهيروين.
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*النائب العام: إنشاء مكتب حماية الطفل من العنف والاستغلال والاختفاء ومراجعة قضاياهم
أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا اليوم السبت بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
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*عمر يشنق نفسه لتعثره فى الدراسة.. والأم تُفاجأ بالكارثة أثناء إطعام الدواجن
كانت عقارب الساعة تشير الى السابعة صباحا، وذهبت الأم كعادتها يوميا لإيقاظ نجلها بعد ان اعدت له الإفطار، حتى يذهب الى امتحانه بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببنها.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط
بدأت بعلاقة حرام وانتهت بقتل والد البنت، هنا في قرية الضهرة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط وبين أبناء العائلة الواحدة قتل شخص ابن عمه بعد علاقة محرمة نشأت بين ابنائهما.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*جرعة هيروين زيادة.. العثور على جثة فتاة مجهولة بالرويسات
عثر أهالى قرية الرويسات التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم، على جثة مجهولة الهوية لفتاة ومن المرجح ان تكون الوفاة بسبب تناولها جرعة زائدة لمخدر الهيروين.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*النائب العام: إنشاء مكتب حماية الطفل من العنف والاستغلال والاختفاء ومراجعة قضاياهم
أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا اليوم السبت بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
للمزيد من التفاصيل اضغط هنا