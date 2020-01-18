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حوادث

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

السبت 18/يناير/2020 - 10:01 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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نبيل أبو السعود

 لم يعلم محمد، نجار مسلح، أن علاقته غير الشرعية بزوجة شقيقه رجب البائع المتجول سوف تنكشف يوما من الأيام، ولم يعلم أن هذه العلاقة الآثمة سوف تنهى حياته إلى الآخرة.


الشقيقان محمد ورجب، يعيشان فى منزل واحد مع أسرتهما فى قرية سيلا بمركز الفيوم، الأول يعمل نجارا مسلحا ونظرا لعدم وجود عمل وتوقف المبانى هذه الأيام بسبب التراخيص، فلا يخرج من المنزل إلا لأمر هام.


بينما شقيقه رجب يذهب يوميا إلى عمله للبحث عن رزق جديد ، فهو يعمل بائع خضراوات وفاكهة ، ويعود فى نهاية اليوم بما قسمه الله له، لزوجته وطفليه.


لكن الشيطان لعب فى رأس شقيقه محمد ، وأعجب بزوجة شقيقه التى تقيم معه فى ذات المنزل ، وطلب منها أكثر من مرة أن تشترى له بعض الطلبات من محل البقالة المجاور لمنزلهم وفى كل مرة يحاول أن يقترب منها ، حتى بادلته الحب والعلاقة المحرمة.


وعندما علم شقيقه رجب بهذه العلاقة المحرمة من أحد أصدقائه وأحد أفراد أسرته ، لم يصدق في بادئ الأمر ، لكنه حاول التأكد بنفسه حتى لا يظلم زوجته وشقيقه ، فقام بمراقبة زوجته فى أحد الأيام ، وبالفعل تأكد من دخولها مسكن شقيقه محمد ، فجن جنونه ، وفكر فى اقتحام سكن شقيقه والتخلص منه هو وزوجته الخائنة، لكنه تراجع مرة أخرى خوفا من الفضيحة والقبض عليه.


وقرر رجب وضع نهاية لشقيقه الخائن ، والتخلص منه بطريقة لا يكشفه فيها أحد، فاصطحب شقيقه إلى احد الحقول بغرض معاينة إحدى الأراضي الزراعية لشرائها ، وعند وصولهما الى الارض تظاهر أنه يخرج علبة سجائر من جلبابه ، وأخرج سكينا ، وأنهال على شقيقه عدة طعنات فى رقبته وبطنه وهو يصرخ ( غسلت شرفى وعارى ) حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه ، ولم يتركه إلا جثة هامدة وتأكد من وفاته ، وهرب من مكان الحادث وألقى السكين فى احد المصارف القريبة من الأراضى الزراعية.


لكن تحريات مباحث الفيوم ، كانت له بالمرصاد ، والتى كشفت حقيقة جريمته البشعة ، ففوجئ برجال البحث الجنائى بالفيوم يلقون القبض عليه ، فانهار واعترف بجريمته كاملة وقام بتمثيلها أمام النيابة العامة ، مؤكدا انه ليس نادما على قتل شقيقه ، وأنه تخلص منه لأنه قام بخيانته مع زوجته .


كان اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز الفيوم بالعثور على جثة "محمد. ع" 26 سنة "نجار مسلح" ملقاة بأرض زراعية بمركز الفيوم، وبها آثار طعنات بمنطقة الصدر والبطن وأجزاء أخرى من الجسد.


أكدت تحريات الرائد محمد هاشم رئيس مباحث مركز الفيوم، أن مرتكب الحادث شقيق القتيل يدعى رجب .ع 45 سنة "بائع متجول" لارتباط زوجته بعلاقة غير شرعية مع شقيقه.


قام المتهم باستدراج شقيقه الى احدى الأراضى الزراعية وانهال عليه طعنا بالسكين حتى لفظ انفاسه وتركه جثة هامدة وفر هاربا.


تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى نيابة الفيوم التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان القتيل شقيقه..

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