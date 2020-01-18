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حوادث

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

السبت 18/يناير/2020 - 10:28 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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إيهاب عمر
شهدت قرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط حادثا مأساويا، إذ دفعت ربة منزل وجنينها حياتهما ثمنا بعدما حاولت منع القاتل من سرقة منقولات ابنتها لخلافات سابقة بينهما.

وكانت القتيلة حاملا في الشهر السابع ، وفارقت الحياة على الفور بعد اصابتها بطلق ناري.

واتهم زوج القتيلة مزارعا بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، وقيام الأخير بسرقة منقولات خاصة بابنتهما، مشيرا إلى أن زوجته كانت حاملا في شهرها السابع.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بوصول إخطار من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح بورود بلاغ لمركز شرطة الفتح من الأهالي بإطلاق مزارع أعيرة نارية ومقتل سيدة "حامل" بقرية منشية المعصرة.

وبالانتقال، تبين مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 42 سنة حامل في شهرها السابع ملقاة على الأرض وفارقت الحياة، تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح.

وبتتبع خط سير المتهم وكاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهما وأرشد عن السلاح المستخدم عبارة عن "بندقية آلية" وتم ضبطها وتحريزها رفقة المحضر.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة والعرض علي الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفنها.
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