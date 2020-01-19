بدون أدوية وبجنيه واحد فقط .. تخلص من التهاب اللوز

يتعرض العديد من الأشخاص خلال الوقت الحالى كبارا وصغارا للإصابة بالتهاب اللوز، ويتحير كثيرا فى العلاج الفعال الذي يقضي عليها سريعا، ويخلصهم من هذا الالتهاب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يقدم لك موقع بولد سكاى أبرز الحيل للقضاء على الالتهاب اللوز فى دقائق وبدون أدوية وتخفيف بعض الآلام التى تتعرض لها نتيجة لهذا الالتهاب.



وفقا لما نشره الموقع أن النعناع هو الحل السحري للقضاء على التهاب اللوز، حيث يتميز النعناع بخواص مضادة للميكروبات، كما أنه يحتوي على المنثول الذي يدخل في معظم العلاجات الدوائية المضادة لالتهابات الحلق واللوزتين.



وأشار الموقع إلى ثلاث استخدامات يمكن تناولها للنعناع، وهي تناوله مباشرة بعد غليه في الماء، أو إضافته إلى الشاي، أو استخدامه في الغرغرة، كما أن هناك بعض الأشخاص يفضلون مضغة، وهذا يجعلهم يتمتعون بتناول الزيوت المتواجدة فى أوراق النعناع التي تساعد فى علاج التهاب اللوز، والأفضل تناوله باردا ومحلى بعسل النحل الذى ثبت أيضا مدى فاعليته فى القضاء على التهاب اللوز والتخلص من السعال.