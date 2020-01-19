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أخبار العالم

الأزمة الليبية.. استياء مغربي بسبب الإقصاء من مؤتمر برلين

الأحد 19/يناير/2020 - 04:04 ص
المغرب - ليبيا
المغرب - ليبيا
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مـيـــــس رضـــــا
أعربت المملكة المغربية، السبت، عن استغرابها العميق لإقصائها من مؤتمر برلين المقرر انعقاده غدا 19 يناير ، بألمانيا، حول ليبيا.

وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن " المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية"، مضيفا أن " المغرب اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق ".

وسجل البيان أن " المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع "، مشيرا إلى أنه " لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية".

وخلص البيان إلى أن " المملكة المغربية ستواصل من جهتها انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية ".
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