بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يدرس الموقف الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والهلال السوداني المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل على ملعب الهلال فى دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا.



وقال المصدر أن النادى الأهلى لم يرسل أية طلبات إلى الجبلاية من أجل مخاطبة الكاف بنقل مباراته مع الهلال خارج السودان بعد حادث اطلاق النار على ملعب الهلال السودانى بـ 60 طلقة كلاينكوف.



واضاف المصدر الاتحاد الافريقي يدرس فى الوقت الراهن الموقف الأمنى وتقصى الحقائق حول ما تردد عن حدوث إطلاق نار على ملعب الهلال السودانى من عدمه.



وأشار إلى أنه وفقا لما سوف يتوصل إليه مسؤولى الكاف بعد تقصى الحقائق سوف يتم اتخاذ قرار حاسم سواء بالابقاء على خوض المباراة فى السودان أو نقلها إلى دولة محايدة.



وشدد، على أن الكاف يؤكد دوما على سلامة اللاعبين من أية دول القارة السمراء، موضحا أنه خلال ساعات سوف تتضح الأمور ويتم حسم ملف نقل لقاء الأهلي والهلال من السودان أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه.