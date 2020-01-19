جمال بيومي: الرئيس السيسي حل مشكلتي عندما كنت سفيرا في غينيا الاستوائية

قال جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية قدمت أكثر مما طلب منها في علاقتها مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا منذ البداية على العلاقات المصرية الأفريقية.



وأضاف جمال بيومي خلال لقائه على قناة «ON E» أنه عندما كان سفريا بغينيا الاستوائية غير مقيم بسبب قلة الموارد، متابعا: «لا يوجد مكان في غينيا الاستوائية تستطيع تقيم فيه، و قصر الرئاسة كانت المياه تنقطع فيه بعد الساعة السادسة».



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي حل مشكلته عندما كان سفيرا في غينيا الاستوائية بسبب عدم توفير مكان يقيم فيه، موضحا أن الرئيس السيسي عندما جاء الي غينيا كان يرافقه إبراهيم محلب وتم بناء سفارة.