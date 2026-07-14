وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق والتنسيق الحضاري بعدد من المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والمرافق والتشجير والتنسيق الحضاري بمدن حدائق العاشر من رمضان، والشروق، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، بما يعزز جودة الحياة، ويحافظ على المظهر الحضاري، ويدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ خطط متكاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، والتوسع في أعمال التشجير والتجميل، وصيانة المسطحات الخضراء، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي، تقريراً تتضمن مواصلة جهاز تنمية مدينة الشروق تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، حيث تابع المهندس محمد زكريا، رئيس الجهاز أعمال الرصف بمنطقة الإسكان العائلي – المجاورة الثالثة، حيث وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بجانب استمرار الجولات الميدانية والحملات الرقابية للحفاظ على المظهر الحضاري والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة المنيا الجديدة، حيث يواصل الجهاز تنفيذ أعمال إنشاء تطوير الجزيرة الوسطى للوصلة المؤدية إلى طريق الجيش – المحور الجنوبي الشرقي، والذي يمثل المدخل الرئيسي للمدينة، عقب الانتهاء من تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى.

وأوضح المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المشروع يستهدف تحقيق ربط مروري مباشر للقادمين من خارج محافظة المنيا بشبكة الطرق الداخلية، بما يخدم الحيين الثالث والرابع، ومنطقة 1360 فدانًا، إلى جانب خدمة مجاورات مشروع "سكن لكل المصريين" بمراحله الرابعة والخامسة والسادسة، فضلاً عن استمرار أعمال تطوير الجزيرة الوسطى للطريق المؤدي إلى الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسيوط)، الذي يربط الأحياء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ومنطقة الجامعات، وإدارة مرور المنيا، وصولاً إلى الكتلة العمرانية القديمة للمدينة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تطرق التقرير إلى أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ خطة التطوير الشاملة للطرق والمحاور الرئيسية والمرافق، حيث انتهى من أعمال تطوير محور الجامعة الأهلية – جامعة سفنكس، والتي شملت الرصف والتنسيق العام والزراعات، كما تتواصل أعمال تطوير محور مديرية الأمن الذي يخدم الجامعة الأهلية، ومدرسة فيوتشر، ومنطقة رجال الأعمال، ومنطقة الإسكان الأكثر تميزًا، مع اقتراب الانتهاء من أعمال الرصف.

وأوضح المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن أعمال التطوير تشمل كذلك مدخل المدينة من ناحية القرية الذكية، حيث تم الانتهاء من أعمال التنسيق العام والفرمة وتجهيز الطريق، وجارٍ تنفيذ الطبقة الأسفلتية النهائية، إلى جانب استمرار تطوير الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أسيوط الجديدة ومحافظة أسيوط، والطريق الصحراوي الشرقي (أسيوط – البحر الأحمر)، مع تنفيذ أعمال التنسيق العام والزراعات بميدان النصر، بالتوازي مع استكمال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بعدد من مناطق المدينة، بما يدعم التوسعات العمرانية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، يواصل الجهاز تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المرافق ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب التوسع في أعمال التشجير والتجميل، كما تتواصل حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بحيي الشرق (20) والسنابل (21)، والطريق الفاصل بين حي الأشجار (25) وحي الريحان (33)، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة العامة.

وأشار المهندس أحمد محمد عبدالرازق إلى مواصلة أعمال صيانة المسطحات الخضراء، واستكمال الزراعة والتشجير بالمداخل والمحاور الرئيسية، إلى جانب تنفيذ أعمال الأرصفة ورصف عدد من الطرق، وإزالة المخلفات، وذلك في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق، وتحسين السيولة المرورية.

وفي الختام، شددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية، بما يحقق مستهدفات الدولة في إنشاء مدن عمرانية حديثة ومستدامة، تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية.