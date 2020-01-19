زيارة ليلية مفاجئة.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة ويستجيب لمسنة بمستشفى الغردقة

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ، مساء السبت، زيارة مفاجئة لمستشفى الغردقة العام، للإطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين، وتفقد عددا من الأقسام منها قسم الإستقبال، وحضانات الأطفال، والعناية المركزة والأشعة والطوارئ والدرجة الاقتصادية والسياحية وغيرها من أقسام المستشفى .



واستمع المحافظ ونائبته الدكتورة يسرا عطية لعدد من المرضى، حيث وجدا طفلة تعانى من مرض مناعي بالكلى وضيق بالشريان وبالسؤال عن وضع الحالة أكد الدكتور المعالج احتياج الحالة للسفر لاستكمال العلاج بمستشفى جامعى، وعلى الفور أصدر المحافظ تكليفًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحالة لمستشفى جامعى، بإحدى المحافظات المجاورة، كما التقي مسنة واستجاب لطلبها بزيارة حفيدها ومساعدته عندما علم بحالته الصحية وأنه مصاب بشرخ في الحوض، حيث كلف الطاقم الطبى المعالج بإعداد تقرير طبي عن حالته وعرضه عليه، لتقديم كل التيسيرات له وعلاجه.



كما قاما بزيارة مواطن، من العاملين السابقين بالديوان العام للاطمئنان على حالته الصحية وتحقيق مطلبه، الذي سبق وقدمه خلال التعليقات على البوابة الإلكترونية وتم عرضه على المحافظ بناء على تعليماته بعرض مطالب المواطنين لتحقيق الاستجابة السريعة.



وعلى هامش زيارته لمستشفى الغردقة العام، شدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى والمترددين على المستشفى وذويهم ، مؤكدًا أن الدولة تبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح، بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.