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أخبار العالم

الكونجرس يستدعي ترامب رسميا لإجراءات عزله.. ورد ناري من البيت الأبيض

الأحد 19/يناير/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
بعث الفريق القانوني للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ ردا ناريا على استدعائه لإجراءات عزله أو مساءلته، فيما يتهم نواب ديمقراطيون بمذكرة موجزة قبل نقاشات إجراءات العزل، الرئيس بأنه حنث باليمين الدستوري الذي قطعه لتنفيذ القوانين بأمانة، وخان ثقة الشعب. كما وصفوه بأنه أسوأ كابوس للآباء المؤسسين.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جاء موجز، السبت، بعد فترة وجيزة من إرسال البيت الأبيض إلى مجلس الشيوخ ردًا ناريًا على استدعاء الرئيس لإجراءات عزله. الرد الذي جاء كاشفا للدفاعات التي يتوقع استخدامها جانب الرئيس في المحاكمة المقبلة.

واعتبر ترامب في رده على الاستدعاء الرسمي من قبل مجلس الشيوخ بشأن مسألة عزله بناء على بتوجد اللاتهام التي وأرسالها مجلس النواب، أنه "هجوم خطير على حق الشعب الأمريكي فقي اختيار رئيسه بحرية".

وأضاف أن :"هذه محاولة وقحة وغير قانونية لقلب نتائج انتخابات عام 2016، والتدخل في انتخابات عام 2020، التي يتبقى عليها أشهر فقط".

ويجادل الفريق القانوني لترامب، بقيادة مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني ومحامي ترامب الشخصي جاي سيكولو، بأن اتهامه ليس على أساس إجرائي ودستوري على حد سواء، مدعيا أن ترامب تعرض لسوء المعاملة من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب وأنه لم يرتكب أي خطأ.

ويؤكد محامو ترامب بأن مواد المساءلة غير دستورية في حد ذاتها وغير صالحة لأنها لا تدعي أنها جريمة. تم إقالة ترامب من قبل مجلس النواب بتهمة واحدة من سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس. وبموجب الدستور، تعتبر الإقالة عملية سياسية وليست عملية جنائية، ويمكن إقالة الرئيس من منصبه مذنبًا فيما يعتبره المشرعون "جرائم عالية وجنح".
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