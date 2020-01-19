تعليق مصطفى يونس على ترشح شوبير لرئاسة اتحاد الكرة

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، على ترشح الإعلامي أحمد شوبير لرئاسة اتحاد الكرة.



وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اختلف مع وجهة نظره، فيجب على كل من سبق وعمل في الاتحاد ألا ينزل الانتخابات ، وأن نضخ دماءً جديدة".



وأكمل: "شوبير من أنجح الشخصيات في مجاله، لكن نريد وجوه جديدة ".



وكان الإعلامي أحمد شوبير،قد أعلن إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.

