للسيدات فقط.. خطوة سحرية قبل إزالة شعر الجسم تخلصك منه نهائيا

تعتبر مشكلة الشعر الزائد في الجسم لدى الفتيات من أكثر الأمور المحرجة، لذلك ترغب العديد من الفتيات في إزالة شعر الجسم بأفضل وأسهل طريقة.. كشف موقع " health line" عن طريقة سحرية فعالة في إزالة الشعر من الجسم.



عند احتراق الفحم لا يتبقى منه سوى رماد اسود فقط، واكتشفت الأبحاث ان هناك علاقة كبيرة بين ازالة الشعر وبين الفحم، حيث يحتوي رماد الفحم على خصائص تمنع الآلم عند إزالة الشعر، وتعمل على منع نمو الشعر مرة أخرى.



•طريقة سحرية لإزالة شعر الجسم نهائيا :-



- يكفي أن تنتظري إلى أن يتحول الفحم لرماد ثم ضعي كمية من الرماد البارد وافركي بها جيدا المنطقة التي ترغبين بإزالة الشعر منها.

- ثم اتركي الرماد عليها لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

- بعد ذلك قومي بنزع الشعر بوسيلة تنزعه من الجذر.



هذه الطريقة تسهل النزع دون الشعور بالألم كما أنها تقضي على نمو الشعر مجددا اذا فعلتيها قبل كل مرة تقومين بازالة الشعر.