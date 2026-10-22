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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صالون الثقافة الجماهيرية بدمياط يناقش مخاطر التغير المناخي وتأثيراته البيئية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لقاء بعنوان "مخاطر التغير المناخي"، بكلية العلوم بجامعة دمياط، ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي.

أدار فعاليات الصالون الدكتورة أمنية البطراوي، وكيلة شئون كلية العلوم لخدمة المجتمع والبيئة وعميدة كلية الطب سابقا، وشارك به كل من الدكتورة دعاء الإمام أستاذ العلوم البيئية المساعد، الدكتور طلعت حجازي أستاذ ورئيس قسم العلوم البيئية، والدكتور هشام الأسمر أستاذ الجيولوجيا ووكيل كلية العلوم الأسبق لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وبحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، الدكتور متولي سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، الدكتور محمد أبو دبارة عميد كلية العلوم، ونجوى كيوان مدير عام فرع ثقافة دمياط.

واستهلت د. أمنية البطراوي الفعاليات بكلمة وجهت خلالها الشكر للحاضرين، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تدعم وعي الطلاب بمخاطر التغير المناخي وتأثيراته المختلفة.

وفي كلمته، أشاد د. حمدان ربيع بالتعاون بين وزارة الثقافة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الجهات المعنية التي تقدم أنشطة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وحث الطلاب على بذل الجهد في الدراسة وتحصيل العلوم والإفادة من مختلف مصادر المعرفة والصمود لتحقيق الأهداف.

من ناحيته، أكد د. محمد أبو دبارة أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تتيح تبادل الخبرات ومناقشة القضايا العلمية المعاصرة.

وأشار د. المتولي سليم إلى أهمية الموضوع المطروح للنقاش، وعلاقته بتنمية البيئة، وأيضا نتيجة هذه التأثيرات على النباتات والمحاصيل الزراعية والإنتاج الغذائي وغيرها.

وفي كلمتها، رحبت نجوى كيوان، مدير عام فرع ثقافة دمياط، بالمشاركين مؤكدة دور قصور الثقافة في نشر الوعي بمختلف القضايا من خلال ما تقدمه من أنشطة وفعاليات.

بدورها، ناقشت الدكتورة دعاء الإمام المخاطر المناخية على البيئة الزراعية والحيوانية وامتداد المخاطر إلى الإنسان، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتناول الدكتور هشام الأسمر أسباب ارتفاع منسوب سطح البحر، خاصة في المناطق الساحلية والدلتا، وعلاقتها بالتغير المناخي ومظاهر ذلك من تملح التربة وتآكل الشواطئ.

فيما ناقش الدكتور طلعت حجازي عن جهود الدولة وما قدمه من حلول مستدامة للقضايا البيئية تستدعي  للتكيف مع هذه التغيرات.

نفذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة دمياط، واختتمت فعالياته بنقاشات حول الفرق بين التغيرات المناخية قصيرة الأمد وطويلة الأمد، والتأكيد على الحفاظ على الأراضي الزراعية، والغطاء النباتي وحماية المناطق الساحلية وما يقام عليها من مشروعات تنموية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة جامعة دمياط صالون الثقافة الجماهيرية

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