تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم مباراة مهمة مع المقاولون العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري.



وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق قائمة الفريق التي ضمت كل محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعه كل من محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة» وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وجونيور أجايي ومروان محسن.



واستبعد المدير الفني كلا من المغربي وليد ازارو من قائمة الفريق بعد اعتراضه بشكل غير لائق إلى جانب صالح جمعة لاعب الوسط الذي تحوم حوله الشكوك لخروجه على سبيل الإعارة.



ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجيرالدو ( أحمد الشيخ) وجونيور أجايي.