بسبب الخلافات على البيع.. جزار يمزق جسد زميله بالسكين في بنها

مزق جزار جسد زميله بالسكين في مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على البيع بمدينة بنها تم نقل المصاب إلى المستشفى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية أن مأمور قسم شرطة أول بنها تلقى بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بناحية عزبة السوق – دائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول محمود ع م " جزار ومقيم شارع أبو السعود – عزبة السوق – دائرة القسم مصاب( جرح نافذ بالجانب الأيسر أسفل البطن ) وتم نقله لمستشفي بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم وطرف ثان شادي ه ش " جزار ومقيم شارع الدغيدي – عزبة السوق – دائرة القسم.



وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب المنافسة علي البيع تطورت لمشاجرة قام علي أثرها الثاني بالتعدي علي الأول بالضرب بسلاح أبيض " سكين " محدثًا ما به من إصابات.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.