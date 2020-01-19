ماجد سامي: الاستثمار في العنصر البشري واجب قومي

تحدث المهندس ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة، عن تجهيزات الشركة لتوفير الدعم المادي والمعنوي للمنظومة الرياضية.



جاء ذلك على هامش احتفالية توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة لرعاية عدد من أبطال مصر الرياضيين للتأهيل والمشاركة في دورة أولمبياد طوكيو 2020، بقيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه مصري.



وشدّد ماجد سامي دور وادي دجلة وعملها للارتقاء بمستوى أبطالها في العديد من الرياضات، وانطلاقًا من دورها المجتمعي في تطوير الوعي لدى المؤسسات المختلفة بأهمية المشاركة في تجهيز وصناعة الأبطال الرياضيين.



وتابع رئيس شركة أندية وادي دجلة حديثه قائلا إن الاستثمار البشري هو واجب قومي يندرج تحت المسؤولية المجتمعية لكل المؤسسات، فرسالتنا صناعة مجتمع أبطال.



وتابع ماجد سامي: "أشكر وزارة الشباب والرياضة على دعمها للأبطال الرياضيين المصريين من أجل زيادة حصة مصر من الميداليات الأوليمبية، فتصدر البطولات الأوليمبية يوضح مدى قوة الدول".



وتضمنت مذكرة التفاهم تقديم أوجه الرعاية والدعم المختلفة لعدد من الأبطال الرياضيين الواعدين من خلال إعدادهم وتجهيزهم بالخبرات اللازمة، لتأهيلهم واعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 القادمة وتحقيق نتائج مشرفة.



وتقتضي مذكرة التفاهم بدعم ورعاية 7 أبطال وفريق جماعي، وهم محمد عبد الموجود بطل الجودو، عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، علي الصاوي بطل الكاراتيه، اسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطلالتنس الأرضي، بالإضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس.