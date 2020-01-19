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أخبار العالم

الأمم المتحدة تمنح مدينة الرياض شهادة الاستحقاق للمدن الذكية

الأحد 19/يناير/2020 - 01:49 م
مدينة الرياض
مدينة الرياض
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قسم الخليج
منحت لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية المستدامة، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، شهادة الاستحقاق؛ للتنفيذ الناجح لمؤشرات المدن الذكية المستدامة.

وجاء اختيار العاصمة السعودية على خلفية مشاركتها في مشروع المدن الذكية خلال الاجتماع التاسع للجنة الذي عقد مؤخرا في مدينة فالنسيا بإسبانيا.

ومنحت الرياض شهادة بوصفها إحدى المدن العالمية التي تقدم إسهامات تساعد على تحقيق الاستدامة والذكاء وتستطيع أن تقيس التقدم نحو الانتقال إلى مدينة ذكية مستدامة بما يسهم في سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتعتبر الرياض مدينة مؤهلة بالمشاركة مع المدن الحاصلة على شهادة الاستحقاق لتكون أحد المؤسسين لوضع مقياس عالمي للمدن الذكية المستدامة .

ورشحت مدينة الرياض لتمنح الشهادة من بين خمس مدن ، هي: موسكو، ودبي، وفالنسيا، واليسوند، من بين مائة مدينة على مستوى العالم شاركت في المشروع، بناءً على توصية من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT).

وتسلم الجائزة مدير إدارة البحوث والدراسات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلطان.

وأقرت لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية خطة العمل حتى عام 2025 بمشاركة المدن الخمس المؤهلة, ومن أبرز عناصرها: تطوير مقياس المدن الذكية المستدامة (Smart Sustainable Cities index ) من المتوقع تطبيقه في نهاية عام 2019 .


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