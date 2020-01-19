أرجو الدعاء من القلب.. ريهام سعيد: عندي أهم قضية في حياتي النهاردة

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حمادة خطاب



وكتبت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها تعليقًا على الصورة " يا رب أنا عندي قضية مهمة انهاردة أهم قضية هحضرها في حياتي أرجو الدعاء من القلب".



وكانت محكمة جنح قسم



وترافع عن الإعلامية "ريهام سعيد" شعبان سعيد المحامى بالنقض، والذى دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، وقرر أن موكلته لم تكن تقصد سوى إرسالها رسالة للمجتمع من أجل محاربة البدانة والسمنة، ولابد من كلمات قاسية لتصل الرسالة، وطلب ببراءتها.





نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة مدون عليها دعاء.وكتبت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها تعليقًا على الصورة " يا رب أنا عندي قضية مهمة انهاردة أهم قضية هحضرها في حياتي أرجو الدعاء من القلب".وكانت محكمة جنح قسم الجيزة ، قد قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من الاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.وترافع عن الإعلامية "ريهام سعيد" شعبان سعيد المحامى بالنقض، والذى دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، وقرر أن موكلته لم تكن تقصد سوى إرسالها رسالة للمجتمع من أجل محاربة البدانة والسمنة، ولابد من كلمات قاسية لتصل الرسالة، وطلب ببراءتها.

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