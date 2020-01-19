كارول سماحة عن المايسترو محمود عيد: من 12 سنة برهن على حرفيته بالموسيقى

وجهت النجمة كارول سماحة رسالة شكر للمايسترو محمود عيد رفيق دربها الفنى، عبر حسابها على تويتر، وكتبت كارول قائلة: "من 12 سنة لليوم برهن على إخلاصه وحرفيته بالموسيقى المايسترو محمود عيد رفيق دربي الفني صديق حقيقي وفنان موهوب ان شاء الله سوى رح نكمل هالدرب ونكتشف مساحات فنية جديدة ونجاحات أكبر بإذن الله".



المعروف أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" وهى الأغنية التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب" كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن إخراج باسم كريستو.



يذكر أن مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.