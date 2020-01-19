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رياضة

مصر المقاصة يحسم الجدل حول رحيل ميدو وأسباب طلبه حكاما أجانب

الأحد 19/يناير/2020 - 05:02 م
ميدو مدرب مصر المقاصة
ميدو مدرب مصر المقاصة
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ياسمين تيسير
كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لـ نادي مصر المقاصة عن اسباب خطاب النادي لـ اتحاد الكرة بشأن الاستعانة بحكام اجانب خلال مباريات الفريق المقبلة بالدوري الممتاز.

وأكد بكري سليم في تصريحات لـ تايم سبورت أن الفريق الاول يعاني كثيرا بسبب سوء اداؤة بعض الحكام مشددا ان الفريق خسر العديد من النقاط بسبب تلك الاخطاء.

وأَضاف بكري سليم أن جمال الغندوري رئيس لجنه الحكام كان حكم مميز وجيد مشددا ان النادي لديه ثقه به وبالحكام المصريين ولكن كثرة الاخطاء تسببت في أزمات كبرى للفرق.

وتابع أن الغندور عليه البحث عن سر تلك الاخطاء وفي حال كان السبب ضعف مستوى فلابد من تلقي الحكام لمحاضرات ودورات من أجل تحسين المستوى.

وأكمل أن مصر المقاصة فريق كبير وينافس على التواجد في المربع الذهبي لذلك فضياع اي نقاط يؤثر على سير الفريق بمباريات الدوري.

امام بالنسبة لـ احمد حسام ميدو المدير لفني للفريق فأكد أن النادي لديه ثقه في المدرب مشددا ان الفريق لا يحاسب المدرب بالقطعة.

وذكر أن ميدو مدرب جيد ويقدم كل ما لديه لخدمه الفريق مشددا ان الجميع يسعى لتصحيح مسار الفريق بالدوري الممتاز.
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