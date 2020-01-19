كلام نهائي.. إنبي يحدد موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

أسدل مسئولو إنبي الجدل المثار فى الوقت الحالى بشأن التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .





وكشف مصدر مطلع داخل إنبي إنه لا توجد أى نية بشأن ضم صالح جمعة خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفنى لإنبى بشكل تام فى الوقت الحالى .





وقال المصدر أن حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى لم يطلب ضم صالح جمعة على الإطلاق خلال الوقت الحالى مشيرا إلى أن إنبي يبحث عن مجموعة أخرى من اللاعبين فى مراكز مختلفة .



