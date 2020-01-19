مدرب الأهلي السعودي السابق يقود المنتخب العماني رسميا

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لمهام تدريب المنتخب الأول، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مساء اليوم.



وتولى برانكو مهام تدريب الأهلي السعودي في بداية الموسم الحالي، ولكن تمت إقالته بسبب سوء النتائج، وتعيين السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الحالي.



ويعتبر المدرب الكرواتي من الأسماء المعروفة على الساحة الخليجية، حيث درب من قبل أندية الاتفاق، الجزيرة الإماراتي، بجانب المنتخب الايراني.



ونشر الاتحاد العماني عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خبر اعتماد المدرب الكرواتي، لمهام تدريب المنتخب الأول، دون ذكر مدة التعاقد.



جدير بالذكر أن المنتخب العماني يلتقي نظيره الأفغاني، يوم 31 مارس المقبل، ضمن التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا، لحساب المجموعة الخامسة.



